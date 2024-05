Una svolta significativa per i servizi postali italiani è stata annunciata da Giuseppe Lasco, Direttore Generale di Poste Italiane, al termine di un incontro con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

A partire da luglio, tutti gli uffici postali d’Italia offriranno il servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti.

Questa estensione rappresenta un passo avanti nel progetto Polis, mirato a potenziare e modernizzare l’infrastruttura dei servizi offerti da Poste Italiane.

“Da luglio, una volta completati i passaggi normativi necessari, ogni ufficio postale in Italia, indipendentemente dalle dimensioni del centro, sarà coinvolto in questo servizio,” ha spiegato Lasco.

Il progetto Polis ha già visto la realizzazione di numerosi interventi: “Ad oggi, abbiamo avviato 2.400 interventi e completato oltre 1.500 uffici postali su tutto il territorio nazionale.

A partire da marzo, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, abbiamo già attivato il servizio di richiesta passaporti in 31 uffici postali, registrando più di 350 richieste.

Entro la fine del mese, prevediamo che oltre 130 uffici saranno pienamente operativi,” ha aggiunto il Direttore Generale.

Un altro aspetto degno di nota è la preferenza espressa da oltre l’80% dei cittadini per la consegna del passaporto direttamente a casa tramite Poste Italiane.

Questa opzione non solo offre comodità ma anche riduce gli spostamenti, contribuendo a un importante risparmio di tempo e alla sostenibilità ambientale.

L’iniziativa di Poste Italiane di rendere disponibile il servizio di rilascio dei passaporti in tutti gli uffici postali mira a semplificare significativamente le procedure per i cittadini, facilitando l’accesso a tali servizi essenziali in maniera capillare su tutto il territorio nazionale.