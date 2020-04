Caltanissetta, rubano gioielli per 40.000 euro: beccati grazie alle telecamere

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nei giorni scorsi gli uomini della polizia di stato di Caltanissetta hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 23 e 38 anni, per il reato di furto aggravato in concorso.

I fatti risalgono allo scorso 14 gennaio quando, stando alle indagini degli inquirenti, la coppia si sarebbe introdotta all’interno di un edificio in cui si trovavano una serie di gioielli per un valore di circa 40.000 euro per poi trafugarli e scappare col bottino.

Solo grazie all’esame delle immagini registrate da parte dei sistemi di videosorveglianza della zona è stato possibile dunque rintracciare i malfattori i quali sono stati così arrestati e sottoposti uno al regime dei domiciliari e l’altro in carcere.