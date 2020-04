Canicattì, rubano motoape e la fanno ribaltare: mistero sugli autori del reato

Print This Post

Un furto decisamente singolare è avvenuto nella giornata di ieri a Canicattì.

Una banda di ignoti si sarebbe infatti impadronita di una motoape parcheggiata nelle vie delle città del Parnaso per poi, probabilmente per una manovra azzardata dettata dalla fretta di volatilizzarsi, farla capottare in largo Savoia.

Sul curioso caso hanno avviato le indagini gli uomini della polizia di stato appartenenti al locale Commissariato i quali hanno setacciato sia il pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo, per verificare se si fosse presentato qualche ferito da sinistro stradale, sia hanno verificato la presenza di telecamere di videosorveglianza che possano aver filmato lo strano furto.

Foto d’archivio

Di Pietro Geremia