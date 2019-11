Connect on Linked in

Centocinquanta passeggeri in attesa di tornare, ieri sera, in Sicilia dall’Umbria si sono trovati, all’ultimo momento, costretti a non salire sul volo Perugia-Catania della Ryanair perchè la compagnia aerea lo ha cancellato.

Una decisione comunicata all’ultimo momento ai passeggeri che si trovavano già nello scalo e che ha causato gravi disagi per chi fino all’ultimo hanno sperato di essere riprotetto su un altro volo per fare rientro a casa.

Più di 150 i passeggeri in attesa nei banchi della compagnia; qualcuno ha accettato il rimborso del biglietto altri sono andati in albergo in attesa del primo volo per tornare a Catania.

Fonte: gds,it

( https://catania.gds.it/articoli/cronaca/2019/11/03/ryanair-cancella-il-volo-perugia-catania-caos-per-oltre-150-passeggeri-5663b87f-aa89-4bc8-b4c9-ab558b29e7bd/ )