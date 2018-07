S. Agata di Militello, arrestato 25enne palermitano per spaccio di cocaina ed hashish.

Connect on Linked in

Nel pomeriggio di martedì, i Carabinieri della Compagnia di S. Agata Militello hanno tratto in arresto in flagranza di reato S.A. 25enne residente in Provincia di Palermo , resosi responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel contesto delle attività di controllo del territorio e degli obiettivi sensibili intensificati nel periodo estivo, i militari dell’Arma, in S. Agata di Militello, nel piazzale della stazione ferroviaria notavano un giovane che si aggirava con fare sospetto nella zona della biglietteria e della sala d’attesa.

L’atteggiamento del ragazzo, destava giustificati dubbi tanto da indurre i Carabinieri ad eseguire una verifica mediante l’ispezione dei bagagli estesa ad una seguente perquisizione personale. I risultati non si facevano attendere in quanto il giovane aveva occultato, nelle parti intime, gr. 4 di cocaina e gr. 10 di hashish suddivisi in dosi ben confezionate, pronte per essere immesse sul mercato locale. Lo stupefacente recuperato veniva sottoposto a sequestro e sarà inviato al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche. di Messina per le analisi di laboratorio.

Il giovane veniva tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Mistero di turno presso la Procura della Repubblica di Patti, è stato condotto presso la camera di sicurezza, in attesa di comparire davanti al Giudice per l’udienza di convalida ed il processo con rito direttissimo.