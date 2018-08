Connect on Linked in

Stava giocando nel balcone, al primo piano di un palazzo nel quartiere Cappuccini a Salemi, quando un bambino di 2 anni è precipitato.

Dopo un primo ricovero all’ospedale Vittorio Emanuele III il bimbo è stato trasportato in elisoccorso in una struttura più attrezzata a Palermo.

I genitori del bambino, in particolare la mamma che nel momento in cui il bimbo è caduto era in casa, sono stati interrogati per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato