Salute, insalata del McDonald’s contaminata da listeria

Con una nota ufficiale di mercoledì 1 agosto Mc Donald’s, una delle più grosse multinazionali presenti nel mondo, ha comunicato ai propri clienti che dai risultati di un controllo interno, sia stata ritrovata la presenza di listeria in molte insalate Caesar , con decine di ristoranti che sarebbero interessati dal gigante del fast food. Al momento, sembra che il batterio fosse presente in un lotto venduto dal 9 al 14 luglio in tutta la Francia, ma ulteriori controlli sono in corso per verificare la sicurezza dei consumatori. La stessa catena di fast food, consiglia ai clienti che hanno consumato l’insalata incriminata nelle date indicate a contattare il servizio clienti al numero 0800 000 175 ed a consultare il proprio medico “come precauzione e solo in caso di febbre, isolata o accompagnata da mal di testa”.

Articoli Correlati