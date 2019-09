Sambuca di Sicilia, nasce una nuova delegazione dei Ranger Internationl

Connect on Linked in

Dopo Piraino anche Sambuca di Sicilia si dota di una delegazione Ranger International la cui attività interesserà i comuni di : Sambuca di Sicilia, Santa Margherita del Belice, Menfi e Montevago .

Il gruppo, che si occuperà di tutela ambientale e animale, protezione civile e viabilità, ha indicato il proprio direttivo nominando : capo delegazione il Sig Francesco Femminella, Vice Capo Delegazione il Sig Paolo Buscemi, Segretario il sig Salvatore Sciamè ed infine capo servizi il sig Salvatore Sparacino.

Della neonata delegazione faranno parte anche i Sig.ri Domenico La Rocca, Davide Sparacino, Francesco Sparacino, Marcella Di Giovanni e Antonella Crisafi. Anche per loro, a breve, verranno avviate le attività di formazione di base e specialistiche.

CHI SONO I RANGERS INTERNATIONAL ?

I Rangers , sono uomini e donne volontari, aggregati all’associazione di volontariato “ Rangers International “ regolarmente iscritta al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e nel Registro regionale di protezione civile.

L’Associazione, non ha legami e non persegue finalità politiche, confessionali né tantomeno fini di lucro, ma è un’Associazione autofinanziata ed autogestita perseguendo le finalità contemplate nello statuto e nel Regolamento Interno Nazionale:

– VIGILANZA AMBIENTALE

– PROTEZIONE CIVILE

– PROTEZIONE ANIMALE

– PROMOZIONE SPORT con particolare riguardo agli sport

Equestri

– COLLABORAZIONE IN ATTIVITA’ TECNICO CONOSCITIVE Quali: (

Sopralluoghi, Controlli, ecc. previa richiesta dell’Autorità competente )

– COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI

MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, FIERISTICHE ECC. (Su richiesta degli Enti

promotori ed autorizzazione Prefettizia).

Tali finalità hanno ben presto suscitato l’interesse di molti volontari, aggregandosi ed istituendo molte delegazioni e reparti in tutto il territorio Nazionale ivi compreso la Regione Sicilia, dove conta maggior numero di delegazioni e di aggregati.

Se hai un vero amore per la natura e vuoi adoperarti per difenderla, se vuoi renderti utile in caso di calamità, se non vuoi che gli animali siano maltrattati o soppressi per il gusto di ucciderli, allora puoi diventare un Ranger.

I servizi, compatibilmente con la propria disponibilità e con i mezzi dell’Associazione o propri, sono svolti, NON RETRIBUITI, durante il proprio tempo libero: a Piedi, a Cavallo, in Barca e con qualsiasi altro mezzo utile.

Il compito dei Ranger è soprattutto preventivo, educativo e di sensibilizzazione, ma anche repressivo ove autorizzato.

Il Ranger, al fine di rendere immediata la consapevolezza del controllo, svolge il proprio servizio in uniforme.

Fonte: http://www.rangersinternational.it