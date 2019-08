Print This Post

«Grazie alle case a un euro nelle casse del Comune stanno arrivando circa 90 mila euro, mentre dalla vendita di una cinquantina di abitazioni, da parte di privati, i sambucesi proprietari di quelle case hanno incassato circa un milione di euro».

È il vice sindaco e assessore al Turismo, Giuseppe Cacioppo, a snocciolare i numeri riguardanti un risultato, sul piano economico, di primissimo piano per il comune belicino.

«Il movimento che si è creato grazie al progetto delle case a un euro – dice Cacioppo – ha indotto tanta gente, da ogni parte d’Italia e del mondo, ad acquistare altre abitazioni.

Ne sono state vendute una cinquantina a una media di 30 mila euro per un incasso complessivo di circa un milione di euro. A questa somma bisogna aggiungere tutto ciò che si muoverà con le ristrutturazioni. Una vera boccata d’ossigeno per il nostro comune e per il territorio».

Sempre più gente arriva a Sambuca per visitare il borgo, merito anche dell’operazione delle «Case ad 1 Euro» che ha trasformato il centro in meta di interessi di investitori di qualsiasi parte del mondo.

L’iniziativa delle case a un euro ha riscosso un successo inaspettato, con oltre 100 mila mail e telefonate da tutto il mondo con richieste di informazioni, dopo un servizio trasmesso sul canale turismo della rete televisiva Cnn.

Fonte: gds.it

( https://agrigento.gds.it/articoli/economia/2019/08/20/sambuca-le-case-fanno-gola-vendite-da-record-per-i-privati-d2904921-a0d7-4544-99b2-59d7cea702c1/ )