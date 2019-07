San Biagio Platani, schiacciato dal trattore lasciato senza freno a mano: morto un 63enne

Connect on Linked in

Schiacciato dal trattore lasciato senza freno a mano, è morto così un agricoltore di 63 anni.

Una dimenticanza che gli è risultata fatale.

L’ uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe sceso dal trattore dimenticando di inserire il freno , vedendo il mezzo in movimento avrebbe cercato di salire nella cabina per fermarlo ma molto probabilmente è scivolato andando a finire sotto le ruote del mezzo agricolo rimanendo schiacciato.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, si era recato anche un’elisoccorso per un eventuale trasferimento in ospedale ma purtroppo per il 63enne non c’è stato nulla da fare.

Foto d’archivio

Di Salvatore Gioacchino Cacciato