San Biagio Platani, svaligiata l’abitazione di un pensionato: indagini in corso

Hanno approfittato dalla momentanea assenza del proprietario di casa, un pensionato di 65 anni, per entrare indisturbatamente all’interno della sua abitazione e, una volta dentro, si sono impossessati di 2 fucili regolarmente detenuti, alcuni monili d’oro e 2 mila euro in contanti per poi dileguarsi senza lasciare nessuna traccia.

A scoprire il misfatto è stato, al suo rientro, il proprietario di casa che ha subito allertato le forze dell’ordine.

Indagini in corso per cercare di risalire agli autori del furto.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato