San Cataldo, arrestato richiedente asilo di 18 anni per spaccio di hashish

Un richiedente asilo originario del Gambia, Ceesay Buba, di 18 anni, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di San Cataldo in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, già noto ai carabinieri perché arrestato alcuni mesi fa per una rissa, è ospite del Centro di Accoglienza Straordinario di San Cataldo.

I militari lo hanno sorpreso in possesso di venti «stecchette» di hashish per un peso complessivo di oltre 25 grammi di sostanza stupefacente e con denaro contante per 200 ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Caltanissetta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Fonte: Gds.it

(http://caltanissetta.gds.it/2018/04/03/spaccio-di-hashish-arrestato-a-san-cataldo-richiedente-asilo-di-18-anni_828345/)