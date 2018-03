San Cataldo, tentano di rubare in una gioielleria attraverso il tetto di un’abitazione: inseguiti da carabinieri e polizia

Connect on Linked in

Una vera e propria caccia al ladro si è verificata ieri sera, dopo le 20.00, nella città di San Cataldo in provincia di Caltanissetta.

A quanto pare, mentre tentavano di intrufolarsi nei locali di una gioielleria in corso Vittorio Emanuele, già “visitata” più volte, dal tetto di una palazzina adiacente, dei ladri sarebbero stati beccati dai vicini di casa che hanno assistito in diretta alla scena.

I residenti infatti, percependo quello che stava per accadere, hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto per sventare la rapina. Con un eccesso di zelo inoltre, i cittadini del posto hanno aiutato i carabinieri e la polizia cominciando ad inseguire, torce alla mano, come nei film d’azione, i ladri che a loro volta scappavano sui tetti come dei veri acrobati da circo. Dopo un lungo inseguimento i malviventi sono riusciti a dileguarsi, senza nessun bottino.

Di Pietro Geremia