San Cataldo, fulmine colpisce la croce della chiesa di San Giuseppe: caduti al suolo pezzi di cornicione(Foto)

Un fortissimo boato e poi pezzi di cemento caduti al suolo, sono queste le conseguenze di un fulmine che ha colpito la chiesa di San Giuseppe a San Cataldo dove attualmente è in corso un temporale estivo.

Un commerciante della zona, Vincenzo Miserandino, racconta di aver udito un tuono fortissimo e poco dopo pezzi di cemento frantumarsi al suolo. “Guardando verso l’alto mi sono accorto che il cornicione della chiesa era stato danneggiato da un fulmine – racconta Vincenzo – ho chiamato i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona”.

Per fortuna, al momento del crollo, in strada non c’era nessuno dunque non si registrano feriti e nessun danno alle cose.

In questi minuti una squadra dei vigili del fuoco è in viaggio verso piazza San Giuseppe per valutare l’entità del danno.