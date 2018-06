San Cataldo, il Comune chiede lo stato di calamità per i danni del maltempo,

Print This Post

Visti gli innumerevoli danni provocati dal maltempo che ha perseverato nella Sicilia in questi ultimi giorni di giugno, Il sindaco di San Cataldo Giampiero Modaffari sembra voglia intraprendere la strada della richiesta di stato di calamità.

Nel dettaglio, il primo cittadino san cataldese ha comunicato agli agricoltori la prassi da seguire per formulare tale richiesta, consistente dunque nella produzione di un’opportuna documentazione fotografica sulle condizioni nelle quali versano i loro campi di grano e fieno al fine di avere in maniera concreta una prova evidente dei danni subiti dall’intero territorio messo in ginocchio dalle incessanti piogge che hanno sconvolto intere colture della provincia nissena.

Di Pietro Geremia