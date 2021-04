Tragedia , in serata, in via dei Ciclamini, a San Leone , frazione balneare di Agrigento. Un uomo di 50 anni si è suicidato impiccandosi al cancello della propria abitazione.

Immediati i soccorsi, sul posto in pochissimo tempo è arrivata un’ambulanza del 118 e i carabinieri, purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’uomo pare non abbia lasciato nessuna lettera per spiegare il drammatico gesto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Agrigento.