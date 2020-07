San Leone, ampliamento parcheggi: avviato comodato d’uso gratuito Area Corsini

Print This Post

Il Sindaco di Agrigento Lillo Firetto ha avviato nei giorni scorsi l’iter procedurale per avere in comodato d’uso gratuito fino al 13 settembre il terreno sito in Viale dei Pini e di proprietà dell’avvocato Corsini.

Il luogo, della grandezza di ben 3.600 metri quadri, permetterà dunque di poter tamponare la disponibilità dei parcheggi ampliando di fatto la possibilità di sosta degli automezzi e al tempo stesso decongestionando il traffico che tormenta il sito balneare soprattutto nel periodo estivo.

Di Pietro Geremia