San Leone, erige chiosco considerato abusivo: a giudizio titolare 47enne

Dei giorni intensi quelli che si prestano ad avvenire per un 47enne di Agrigento.

L’uomo sarebbe infatti stato accusato di occupazione abusiva di un’area demaniale di San Leone, di quasi 340 metri quadrati, per realizzare un chiosco.

Il locale, situato in Viale delle Dune, stando all’accusa si sarebbe dunque erto in una zona non edificabile commettendo dunque il reato non solo di occupazione abusiva ma anche in quello di invasione di area demaniale.

Per tali motivazioni l’autorità giudiziaria titolare delle indagini nell’estate scorsa aveva disposto il sequestro della struttura, operata della sezione operativa navale della Guardia di Finanza, nonché la citazione a giudizio del proprietario il quale, prima dell’apertura del dibattimento, potrà scegliere se optare per il rito abbreviato o per il patteggiamento .