San Leone, troppe buche: ordinanza vieta il transito a motociclette, ciclomotori e biciclette

Non è una città per motociclette, ciclomotori e biciclette. O comunque non lo è più. Dopo il viale Falcone-Borsellino, adesso tocca anche a via Del Papavero, via Dei Giacinti, via Salvatore Campo – tutte a San Leone – e a via Lombardia, al Villaggio Mosè.

Tutte strade che sono state interdette, con tanto di ordinanza del comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni, ai mezzi a due ruote.

Troppi avvallamenti, troppi dissesti – ha segnalato il settore Infrastrutture di palazzo dei Giganti – . Ed ecco dunque la necessità di collocare una nuova segnaletica che inibisce il transito a motocicli, ciclomotori e biciclette e cala – drasticamente – il limite a 20 chilometri orari per tutti gli altri mezzi. A metà marzo era già accaduto – identico il provvedimento firmato – sul lungomare Falcone-Borsellino, nel tratto compreso tra il piazzale Caratozzolo e piazzale Giglia.

