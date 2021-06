Una seganalazione arrivata al numero unico di emergenza 112, segnalava una persona armata in giro per il lido agrigentino di San Leone. Sul posto, precisamnete in piazzale Aster, è immeditamente intervenuta una volante della Polizia di Stato.

Gli agenti hanno individuato l’uomo che è stato sottoposto a perquisizione, i poliziotti sono riusciti a rinvenire un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 23 cm, con lama di 10.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di armi.