Sanità, allarme tonno avariato: ulteriori 5 casi a Palermo

Continuano a non arrestarsi i casi di avvelenamento da tonno avariato in Sicilia. L’ultimo per ordine di tempo è avvenuto a Palermo, dove nella serata di Sabato sono finite al pronto soccorso dell’ospedale Civico tre donne, di 44, 46 e 67 anni, e due uomini, di 45 e 47 anni tutti residenti in via Falsomiele ma appartenenti a due nuclei familiari diversi, per una intossicazione da sindrome sgombroide che gli ha procurato una prognosi dai 4 ai 7 giorni. Nel dettaglio, sembra che i cinque soggetti abbiano acquistato il pesce la mattina da un venditore ambulante del caratteristico mercato di Ballarò, il quale è tutt’ora ricercato dai Nas palermitani, incaricati di eseguire i controlli del caso.

Di Pietro Geremia