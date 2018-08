Sanità, aumentano i posti letto negli ospedali agrigentini: 26 in più a Canicattì

Buone notizie per l’Asp agrigentina. La commissione salute dell’Ars ha espresso nella giornata di ieri il proprio parere favorevole all’aumento di 126 posti letto passando così da 761 a ben 887. Nel dettaglio, i posto saranno così suddivisi: al San Giovanni di Dio ne andranno 39, (passando da 274 a 313); al “Barone Lombardo” di Canicattì saranno aggiunti 26 posti letto ( andando da 92 a 118); al “San Giacomo d’Altopasso” di Licata ne andranno 15 (passando da 105 a 120); mentre i posti negli Ospedali Civili Riuniti di Sciacca saranno ripartiti in 4 in più al “Giovanni Paolo II” (da 230 a 234); e 42 in più al presidio ospedaliero “Fratelli Parlapiano” (passano da 60 a 102).

“Sono soddisfatta per il risultato raggiunto sia a livello regionale che per la provincia di Agrigento. Diverse le novità introdotte durante l’esame in commissione per dare risposte concrete alle istanze provenienti dal territorio. Ritengo che ci siano le condizioni perché nell’Agrigentino, così come nel resto della Sicilia, possano migliorare i servizi sanitari. Ringrazio l’assessore Razza e la commissione Salute nella sua interezza per aver consentito, dopo un ampio confronto costruttivo e numerose audizioni, di raggiungere complessivamente un ottimo risultato” – ha dichiarato il presidente della sesta commissione dell’Assemblea regionale siciliana Margherita La Rocca Ruvolo.

Di Pietro Geremia