Sanità, il centro “Maddalena” di Palermo diventa il riferimento delle cure palliative contro i tumori

In seguito al decreto di convalida firmato dall’assessore regionale della Salute Ruggero Razza, il dipartimento oncologico “La Maddalena” di Palermo è stato riconosciuto dalla Regione Siciliana quale centro di riferimento per il trattamento del dolore e le cure palliative e di supporto in oncologia.

La struttura, che da ben 20 anni svolge un ruolo fondamentale

nel trattamento dei pazienti oncologici tramite la propria dall’Unità di Terapia

del dolore e cure di supporto diretta da Sebastiano Mercadante, sarà quindi

inserita nell’elenco dei centri di riferimento regionale per le patologie ad

alta specializzazione e di alto interesse sociale e sanitario e si doterà nei prossimi mesi di un hospice con

10 posti letto, in convenzione col Servizio sanitario nazionale ricoprendo così

un maggiore rilievo anche a livello europeo, per il quale già nel corso della

propria attività ne era stata dichiarata da parte della Società europea di

oncologia medica come centro di riferimento per l’integrazione tra cure oncologiche

e cure di supporto.