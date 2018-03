Sanità, in arrivo il “Flash glucose monitoring”: niente più punture al dito per 3000 bimbi diabetici siciliani

Connect on Linked in

Grandi novità per 3000 bambini siciliani affetti da diabete di tipo 1. Con una circolare disposta da parte dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza infatti, è in arrivo in Sicilia il Flash Glucose Monitoring, un nuovo sistema all’avanguardia per il controllo della glicemia abolisce quasi del tutto l’uso delle lancette pungidito, costituenti un serio disagio per i piccoli pazienti diabetici costretti ad un numero elevato di rilevamenti giornalieri, funzionando come un minuscolo rilevatore costante che, fissato ad un braccio, fornisce ogni qualvolta si rende attivo, il dato richiesto.

Tale apparecchiatura all’avanguardia per il monitoraggio costante della glicemia sarà quindi distribuita dalle Asp siciliane in tutta l’isola per un investimento complessivo di 2.554.500 euro ed un numero di lettori così distribuito:

100 a Enna, fino a 750 a Palermo, 260 ad Agrigento, 160 a Caltanissetta, 650 Catania, 390 a Messina, 190 a Ragusa, 240 a Siracusa e 260 a Trapani.

Di Pietro Geremia