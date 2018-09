Sanità, nominati i commissari di Asp e ospedali in Sicilia: tre new entry

Connect on Linked in

Tre new entry nella lista dei commissari della sanità siciliana. Giovanna Volo al Civico di Palermo, Roberto Colletti agli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, Giuseppe Laganga al Policlinico di Messina. Sono stati nominati dall’assessore Ruggero Razza dopo la decadenza di 10 manager di Asp e ospedali scelti da Crocetta per effetto di una sentenza della Consulta.

Confermati tutti gli altri in Sicilia: Antonio Candella all’Asp di Palermo, Giovanni Bavetta all’Asp di Trapani, Gervasio Venuti all’Asp di Agrigento, Lucio Ficarra all’Aso di Ragusa, Fabrizio De Nicola al Policlinico di Palermo, Giorgio Santonocito al Garibaldi di Catania.

“In esecuzione delle delibere votate dalla Giunta e dopo la formalizzazione del decreto del presidente della Regione Siciliana, ho firmato ieri le nomine dei Commissari delle Aziende il cui vertice si era formato in costanza della norma su cui è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale – scrive l’assessore in una nota -. Poiché la selezione dei nuovi direttori generali è di imminente conclusione, la nomina dei commissari è stata formalizzata per 45 giorni e ho avuto modo di chiarire a tutti che, nel rispetto del lavoro della Commissione, si è ritenuto di adottare il criterio di non confermare alcuno dei commissari nominati nella medesima azienda, nell’eventuale scelta discrezionale che presiede alla nomina dei direttori generali”.

E ancora: “Siamo la seconda Regione in Italia a procedere alla selezione dei vertici in costanza del nuovo modello nazionale – prosegue Razza -. Ai nuovi direttori, che rimarranno in carica tre anni, chiederemo di lavorare in squadra per attuare la strategia di rilancio che in questi mesi abbiamo solo iniziato a realizzare”.

Fonte: gds.it

(http://gds.it/2018/09/20/sanita-nominati-i-commissari-di-asp-e-ospedali-in-sicilia-tre-new-entry_919034/)