Sanità, presente allergene non dichiarato: Auchan, Coop e Simply richiamo bevande vegetali

In vista di una tutela alla salute alimentare dei consumatori sempre più crescente dovuta all’esplosione di allergie e intolleranze varie, i supermercati Auchan, Coop e Simply hanno diffuso il richiamo delle bevande vegetali alla noce e alla nocciola della OraSì per la possibile presenza al loro interno dell’allergene latte che potrebbe causare fastidi a chi ne fosse particolarmente sensibile.

Nel dettaglio, le bevande interessate fanno parte dei lotti 8019 con Tmc 16/10/2018 e 8038 con Tmc 04/11/2018, mentre la bevanda alla nocciola richiamata appartiene al lotto 8142, da consumarsi preferibilmente entro il 17/05/2019.

Ovviamente, i prodotti sono sicuri per le persone non allergiche ma nel caso in cui si volessero più informazioni è possibile contattare l’azienda produttrice e venditrice all’indirizzo email irene.marini@unigra.it oppure al numero 3358302484.

Di Pietro Geremia