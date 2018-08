Sanità, pubblicato un bando di assunzione all’Asp di Agrigento

Connect on Linked in

Tempo di assunzioni all’Asp di Agrigento. L’Azienda sanitaria agrigentina ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la riapertura dei termini per il conferimento di incarichi a tempo determinato destinati a dirigenti medici di svariate discipline. Tale avviso pubblico permetterà dunque la formazione di graduatorie dalle quali poter attingere professionisti per i seguenti settori: ortopedia e traumatologia, nefrologia neonatologia, anestesia e rianimazione, chirurgia vascolare e radiodiagnostica, pediatria, psichiatria, chirurgia generale, medicina interna, cardiologia, medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza. Per chi volesse candidarsi, deve presentare un’istanza all’ASP di Agrigento indirizzandola al Commissario, completa di curriculum vitae e delle dichiarazioni entro il termine massimo del 18 agosto.

Per ulteriori informazioni, alleghiamo il link dell’avviso straordinario:

Di Pietro Geremia