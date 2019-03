Santa Margherita Belice, colta da malore rischia di morire: salvata in extremis bambina di 6 anni

Print This Post

Attacco epilettico. “Per caso ho accompagnato mio figlio a scuola, dato che mia moglie non ha potuto per impegni lavorativi, quando ad un tratto mi sono accorto che davanti a me c’era una bambina che si era accasciata sulle braccia di suo padre. Ho notato subito che il volto della bimba era diventato paonazzo, con evidenti difficoltà di respirazione, e sono intervento. Ho capito cosa stesse accadendo. Sono riuscito ad aprirgli la bocca e con le dita ad estrarre la lingua che si era bloccata sulla gola ostruendo il respiro. Poi sono arrivati i soccorsi del 118 e la piccola è stata trasportata all’ospedale di Sciacca ed è stata dimessa nella giornata di Giovedì”.

Questo è il racconto di Gaspare Ciaccio che Lunedì scorso ha salvato la vita ad una bambina di 6 anni, che stava per entrare alla scuola elementare Don Bosco facente parte dell’Istituto comprensivo Giuseppe Tomasi di Lampedusa, dopo averla vista diventare cianotica a seguito di un attacco epilettico.

L’uomo, in un batter d’occhio, è intervenuto riuscendo a strapparla ad una morte certa prima che arrivassero i soccorsi del 118 che successivamente l’hanno trasportata presso l’ospedale di Sciacca.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato