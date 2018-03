Santa Margherita Belice, aggredisce due uomini delle forze dell’ordine: arrestato 47enne

Connect on Linked in

Due uomini dell’arma dei carabinieri sono stati aggrediti durante un controllo. L’uomo L.S., un 47enne pregiudicato, si trovava in casa quando i due militari sono entrati nella sua abitazione per fare un’ispezione.

A quel punto l’uomo, in condizioni peraltro non sobrie, ha iniziato ad inveire colpendo con calci e pugni i due carabinieri che, nella colluttazione, hanno riportato delle ferite e per questo sono stati costretti a recarsi in ospedale per le cure del caso.

Il 47enne è stato arrestato e tradotto in carcere.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato