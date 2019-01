Santa Margherita di Belìce , controlli dei carabinieri: denunciate due persone per droga

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Santa Margherita di Belìce (Ag), nelle ultime ore, nel cuore della notte, una pattuglia della locale Stazione dei Carabinieri impegnata in un posto di blocco, nota un’auto che viaggia a forte velocità.

Scatta immediatamente l’ALT, lungo la strada statale 624 c.d. “Fondovalle” che conduce a Palermo. I militari dell’Arma chiedono subito i documenti d’identità agli occupanti dell’auto, due ventenni ed un minore.

I due sembrano molto nervosi e così i militari decidono di effettuare una perquisizione. E proprio durante tale controllo, dalla parte sottostante ad un sedile, è saltato fuori un panetto di “Hashish” del peso di un “etto”, per il quale, nessuno di loro ha saputo fornire alcuna giustificazione.

A quel punto, per i due ventenni, entrambi originari

di Montevago (Ag), sono scattate le manette con l’accusa di “Detenzione di

sostanze stupefacenti”, mentre il minore è stato denunciato. La droga

sequestrata, se ceduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alcune centinaia

di euro. Per i due ventenni, incensurati,

l’Autorità Giudiziaria non ha disposto misure cautelari.

Non

è la prima volta che i Carabinieri intercettano quantitativi di sostanze

stupefacenti lungo l’arteria stradale in questione, che collega il “belicino”

con il capoluogo di regione. Durante lo scorso anno, sono stati vari i blitz

effettuati dai reparti dell’Arma proprio lungo il suddetto asse viario, con

l’arresto in flagranza di oltre una dozzina di “pusher” ed il significativo

sequestro di alcuni chili di sostanze stupefacenti di varia natura.