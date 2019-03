Santa Maria di Licodia, scoppia incendio in un cantiere: indagini in corso

Print This Post

Sconosciute le cause. Le forze dell’ordine stanno indagando su un incendio sviluppatosi martedì intorno alle 17 all’interno di un cantiere, situato in via Strasburgo 1, a Santa Maria di Licodia, dove vi erano dei manufatti cementizi.

Le fiamme si sono subito estese per via del legname che ha accentuato l’incendio mandando in cenere qualsiasi cosa vi era all’interno del cantiere.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, arrivati sul posto dopo una segnalazione, hanno fatto fatica a spegnere il rogo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato