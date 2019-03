Santa Venerina, sparano a 37enne e lo centrano all’occhio sinistro

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un 37enne è stato ferito con un colpo di pistola che lo ha centrato all’occhio sinistro durante una lite a Santa Venerina, nel Catanese.

A sparare, secondo le prime indagini degli investigatori, sarebbe stato un fratello dell’uomo, che è giudicato non in pericolo di vita: è stato prima portato nell’ospedale di Acireale e poi trasferito nel Policlinico di Messina per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

I carabinieri di Acireale, che indagano, hanno quasi dall’inizio escluso la pista criminale intuendo che la sparatoria potesse essere ricondotta alla sfera personale del ferito.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/catania/230232/santa-venerina-sparano-a-37enne-e-lo-centrano-ad-un-occhio.html)