Sant’Agata di Militello: I Carabinieri denunciano un uomo per maltrattamenti di animali

Ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello, collaborati dallo Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori“Sicilia”, hanno denunciato, in stato di libertà, il 65 P.R. del luogo, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti di animali. Imilitari dell’Arma, con l’ausilio tecnico di personale del Sevizio Veterinario dell’A.S.P. 5 di Messina e del Distaccamento Forestale Regionale, hanno accertato che l’uomo, all’interno di un casolare abbandonato, deteneva, in cattivo stato esenza alcun titolo,diversi esemplari di volatili appartenenti alla specie protetta dei cardellini. Pertanto, al termine delle verifiche, i volatili sono stati sequestrati ed affidati al Centro di Recupero Fauna Selvatica ed il 65enne P.R. è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Patti (ME) poiché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti di animali.