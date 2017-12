Sant’Agata di Militello, servizio di controllo straordinario dei carabinieri: arrestato pusher

Print This Post

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello, impegnati anche in occasione dei festeggiamenti di fine anno.

Tra le attività principali, la prevenzione ed il contrasto al consumo e traffico di sostanze stupefacenti, purtroppo diffusi tra i più giovani.

Nella mattinata di venerdì 29 dicembre, nel corso delle operazioni di controllo nella centralissima Piazza Vincenzo Consolo di Sant’Agata Militello, luogo di aggregazione di molti giovani e giovanissimi, la pattuglia del Nucleo radiomobile della compagnia di Sant’Agata Militello ha tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, R.T. , 45enne del luogo.

Controllato dai carabinieri mentre si aggirava con fare sospetto nella citata piazza, a seguito di minuziosa perquisizione personale, veniva trovato in possesso di diverse dosi di hashish già confezionate e pronte per essere immesse nel mercato illegale dello spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione, estesa anche all’abitazione del 45enne, permetteva di rinvenire un ulteriore quantitativo della stessa sostanza stupefacente.

I militari operanti accompagnavano l’uomo in caserma per le formalità di rito e sequestravano lo stupefacente, quasi 100 grammi, che sarà trasmesso al Reparto carabinieri investigazioni scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio.

L’arrestato, informata l’Autorità giudiziaria competente, è stato tradotto in regime di arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza di convalida presso il tribunale di Patti.