Sbarchi continui, il Viminale: “Per i migranti positivi saranno utilizzati anche gli ospedali militari”

Continua ad essere rivolta “la massima attenzione per la tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini in particolare in quelle regioni, come la Sicilia e la Calabria, che in questo momento sono più esposte agli sbarchi autonomi dei migranti”.

Lo fa sapere il Viminale informando di aver “rafforzato i dispositivi di sorveglianza per quel che riguarda anche le strutture di accoglienza locali, prevedendo, ove necessario, il trasferimento dei migranti sottoposti a quarantena in ospedali militari in collaborazione con il ministero della Difesa”.

E’ stato pubblicato un nuovo avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per il noleggio di navi da adibire a strutture provvisorie per l’assistenza e la sorveglianza sanitaria di migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi. Lo fa sapere il Viminale informando che “questa procedura di urgenza, che prevede la presentazione delle offerte entro le ore 24 del 16 luglio 2020, si è resa necessaria dopo che la precedente gara era andata deserta”.

«Sono abbastanza preoccupato. Quello che io chiederò con molta fermezza al ministro e alla burocrazia del Viminale è che si possa ufficializzare un percorso clinico, una procedura nuova, che tenga conto di questa nuova immigrazione asiatica, che forse è quella più pericolosa». Lo ha detto il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna questa mattina a «Radio1 Giorno per giorno», anticipando le istanze e che avrebbe presentato questa mattina nell’incontro al Viminale, a proposito dei migranti sbarcati nella cittadina ragusana, 11 dei quali Covid positivi. «E’ più pericolosa, non per l’ordine pubblico, ma dal punto di vista sanitario. Ecco, quello che chiederò oggi al ministro è che questa procedura clinica, questo percorso clinico che prevede tamponi già sulle navi, possa essere ufficializzata non nel giro di qualche settimana ma nel giro di qualche giorno»

Fonte: gds.it

(https://gds.it/articoli/cronaca/2020/07/14/sbarchi-continui-il-viminale-per-i-migranti-positivi-saranno-utilizzati-anche-gli-ospedali-militari-77c72982-be0d-4985-9346-2e4367aa628a/)