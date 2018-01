Scappa da casa, a Roma, per incontrare una ragazza conosciuta su facebook: romantica storia d’amore di due adolescenti

Connect on Linked in

Una storia che fa tanta tenerezza quella che ha come protagonisti due adolescenti , un 14enne di Roma e la sua amata, una 13enne di Nizza di Sicilia, in provincia di Messina.

Come riportato dal quotidiano online Gazzettajonica.it , un ragazzino di 14 anni, residente a Roma, sarebbe fuggito di casa per incontrare la ragazza della sua vita, conosciuta tramite facebook.

Lascia un biglietto sul tavolo e poi scompare. Va alla stazione, sale sul treno per raggiungere la Sicilia e quindi Nizza di Sicilia dove abita lei, la ragazza che conosce tramite foto, ma che non ha mai visto. La storia è passionale ma fa anche tenerezza perchè lui ha soltanto14 anni e la ragazza 13.

Per due giorni la polizia di tutta Italia ha cercato il giovane , sono state allertate tutte le forze dell’ordine ed anche parenti ed amici, ma del ragazzo nessuna traccia.

L’altro ieri, una pattuglia dei carabinieri di Roccalumera, al comando del luogotenente Santo Arcidiacono, mentre svolgeva regolare controllo del territorio ha notato un ragazzo che alla vista dei militari ha cercato di nascondersi.

Il militare è sceso dalla macchina di servizio ed ha chiesto al giovane se avesse bisogno qualcosa, ma dal linguaggio ha percepito subito che non era del posto. Ha chiesto i documenti e poi l’ha condotto in caserma. Il quattordicenne è stato subito identificato e si è pure scoperto che mancava da casa da due giorni. Un attimo di silenzio generale. E quando il luogotenente ha chiesto il motivo della sua fuga in Sicilia, il giovane romano ha raccontato con una certa emozione il motivo, la storia del suo viaggio in treno verso Nizza di Sicilia.

Una storia che ha commosso tutti i carabinieri presenti in caserma. Davanti avevano un giovane, educato e perbene, che si era follemente innamorato di una ragazza della provincia di Messina a tal punto da lasciare la famiglia. Un quattordicenne che stava vivendo una storia d’amore, sbocciata sui social.

E prima di essere consegnato alla mamma, partita in aereo da Roma, il 14enne ha manifestato il desiderio di vedere almeno ed abbracciare la 13enne di Nizza di Sicilia, di cui si era fortemente invaghito. E qui il ruolo del luogotenente Arcidiacono è stato ammirevole, perché si è spogliato dalla divisa e da buon padre di famiglia è andato ad incontrare il papà della ragazza (per altro difficoltoso a rintracciare, perché si conosceva solo il nome).

Il colloquio è stato abbastanza cordiale, tanto che il padre della 13enne di Nizza ha invitato a casa sua il giovane spasimante della figlia, organizzando anche una cena in famiglia. Ammirevole. E così i due ragazzi, dopo una mesi di telefonate e lettere d’amore, si sono potuti abbracciare.

“E’ stato commovente” hanno dichiarato i presenti. Una storia d’amore tra due giovanissimi innamorati che sicuramente non si è conclusa con la cena in famiglia, perché alla mamma che è venuta a prenderlo da Roma ha strappato una promessa, e cioè quella che la prossima estate passeranno le vacanze a Nizza di Sicilia.

Fonte: Pasquale Prestia – Gazzettajonica.it