Scavi non a norma ad Agrigento, Girgenti Acque dovrà pagare 15 multe

I vigili urbani del comando di Agrigento, a fine di gennaio del 2017, avevano scoperto 15 scavi differenti non a norma, contestando alla Girgenti Acque d’aver effettuato “lavori edili non provvedendo a segnalare e delimitare l’area di cantiere e non adottando tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale”. Sono scattate le multe, ciascuna da 862,60 euro.

Girgenti Acque, però, aveva fatto ricorso ma il giudice di pace non l’ha fatto passare e così adesso il gestore idrico sarà costretto a pagare ben 15 multe.

Fonte: gds.it

(https://agrigento.gds.it/articoli/cronaca/2019/06/13/scavi-non-a-norma-ad-agrigento-girgenti-acque-dovra-pagare-15-multe-050ac08b-1db6-4512-99fd-b9cdac438129/)