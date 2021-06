In provincia di Agrigento continuano a crescere i casi di giovanissimi contagiati dal Covid-19, dopo i casi di Porto Empedocle e Favara la lista si allunga con un nuovo caso a Sciacca.

Un ragazzo di 18 anni, che nei giorni scorsi si trovava in vacanza in Croazia, al rientro avrebbe manifestato alcuni sintomi tipici del nuovo coronavirus, il tampone ha dato esito positivo confermando i timori del giovane.

Le autorità sanitarie hanno immediatamnete attuato il protocollo previsto ponendo il ragazzo e la sua famiglia in quarantena.

Anche in questo caso il personale dell’Asp sta cercando di ricostruire tutti i contatti in modo da bloccare in tempo il diffondersi di possibili focolai .