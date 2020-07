Sciacca, 5 giovani denunciati per rissa

Connect on Linked in

Personale della Polizia di Stato di Sciacca, nell’ambito di programmati servizi antiassembramento Covid-19, d’intesa con la Questura di Agrigento, lo scorso 20 Giugno 2020, in ora notturna, si recava in località Stazzone per una rissa tra un gruppo di giovani.

La P.G. individuava due cittadini extracomunitari con dei vistosi lividi sul viso e pertanto li faceva trasferire presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sciacca per le cure del caso. Essendo l’area esterna agli esercizi pubblici servita da sistemi di videosorveglianza, la P.G. acquisiva i filmati dalla visione dei quali riusciva a ricostruire la dinamica dei fatti e nel contempo ad identificare gli altri tre soggetti, già noti alle forze di Polizia per reati analoghi. Completata l’attività investigativa, i cinque giovani identificati, venivano deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa in concorso