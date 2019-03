Sciacca, abusano sessualmente di una 13enne: confermati i domiciliari per gli indagati

Print This Post

Il gip di Palermo ha deciso di negare la revoca degli arresti domiciliari per i saccensi C.F, di 25 anni, V.C. di 69 anni e V.S. di 43 anni indagati per aver compiuto abusi sessuali nei confronti di una ragazzina di 13 anni.

L’inchiesta a carico dei 3 era nata nel 2017 in seguito ad un normale servizio di controllo del territorio operato dai carabinieri lungo la statale 624 dove un’auto con a bordo la piccola e l’accusato 69enne sarebbe stata fermata facendo scattare un controllo dal quale sarebbe emerso un terrificante quadro fatto di prostituzione minorile avvenuta sotto minaccia di morte e col consenso della madre.

Ed anche per la madre della 13enne, che stando alle indagini non si sarebbe dunque opposta alle violenze commesse nei confronti della figlia, il giudice delle indagini preliminari non ha concesso la revoca dei domiciliari.

In seguito alla scoperta dei disastrosi eventi da parte dei

militari, la giovane sarebbe stata trasferita in una comunità dove si trova

attualmente ospite in vista di un recupero psico-fisico dietro il sostegno

degli psicologi.