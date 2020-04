Sciacca, aggrediscono ragazza con pezzo di legno: denunciati per rissa

Connect on Linked in

Nell’ambito di programmati servizi di controllo del territorio, la scorsa notte, a seguito di segnalazione pervenuta sulla linea 112 Nue, personale dipendente il Commissariato di Sciacca, si portava in questa via Cappellino, al civ. 59/A, per un’aggressione subita da una ragazza. Nella ricostruzione dei fatti, la P.G. accertava che poco prima c’era stata una rissa tra minori e nel corso dell’atto criminoso un giovane faceva uso di un pezzo di legno. Il pezzo di legno, con atto a parte veniva sottoposto a sequestro penale. Due giovani riportavano lesioni, ma nonostante ciò rinunciava a recarsi presso una struttura sanitaria per le cure. A conclusione dell’attività investigativa venivano deferiti per i reati di rissa in concorso e possesso di oggetti atti ad offendere.