La giunta comunale di Sciacca ha approvato il piano di prevenzione e contrasto al randagismo. Sciacca, insieme a Lampedusa e Palermo, si dota di un piano operativo di interventi da realizzare in 24 mesi ideato dall’esperta Federica Faiella.

Il piano prevede anche un’accelerazione per le sterilizzazioni creando le condizioni per incrementare l’accalappiamento di cani randagi. Attualmente secondo quanto comunicato nelle scorse settimane anche dal sindaco, dovrebbero essere almeno 200 i cani che vagano nel territorio. A Sciacca il tema randagismo è in primo piano ormai da mesi dopo la strage di contrada Muciare con l’avvelenamento di 30 cani.

Fonte: gds.it

(http://agrigento.gds.it/2018/11/09/sciacca-approvato-piano-contro-il-randagismo-prevista-accelerazione-per-sterilizzazioni_947515/)