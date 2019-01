Sciacca, aprirà la Casa per anziani

Print This Post

«Noi siamo pronti a metterci al lavoro. Nei prossimi giorni andremo al Comune e speriamo possa essere definito tutto».

Così Marco Mustacchia, presidente della cooperativa Arcobaleno, che ha vinto la gara per la gestione di una delle ultime incompiute della città.

Ieri operatori della cooperativa hanno effettuato lavori di pulizia dei locali. Alla cooperativa spettano lavori di sistemazione dell’area. La cooperativa guidata da Mustacchia è stata l’unica che ha presentato offerta e si è aggiudicata la gara prevedendo il pagamento di un canone annuo di 50 mila euro. La struttura comprende 61 posti in forma residenziale e 40 diurna.

Un precedente bando non è andato a buon fine e prevedeva un canone per il Comune di 80 mila euro all’anno e una concessione per una durata inferiore, 6 anni.

Fonte: gds.it

(http://agrigento.gds.it/2019/01/09/sciacca-aprira-la-casa-per-anziani_980658/)