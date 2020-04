Associazione Fasted, raccolti più di 30 mila euro per acquistare materiale da donare agli ospedali agrigentini(Foto)

Print This Post

Associazione Fasted Sciacca Onlus Presieduta da Lillo Restivo si occupa di pazienti emoglobinopatici di tutta la Provincia di Agrigento.

Nel 2016, iniseme ad altre 2 associazioni abbiamo donato un software di risonanza magnetica per quantificare l’accumulo di ferro negli organi ( cuore, fegato, pancreas) su pazienti politrasfusi. Le immagini acquisite tutt’oggi a Sciacca, vengono refertate in Australia. In Sicilia solo Sciacca, Catania, Palermo e Caltanissetta possiedono questo software.

Oggi, invece, la campagna raccolta fondi ci ha permesso di acquistare e donare fino ad ora:

Circa 4000 mascherine ffp2 certificate ( ospedali di Sciacca, Canicattì e Agrigento)

27500 guanti ( Ospedale di Agrigento che ne ha fatto richiesta)

-250 litri di gel disinfezione mani ( ospedali di Sciacca, Canicattì e Agrigento)

-Mascherine ffp3 RIUTILIZZABILI dopo sanificazione (licata- canicatti- Agrigento)

Arredata per intero una sala operatoria destinata a pazienti covid con defibrillatore e arredi per chirurgia Al San Giovanni di dio di Agrigento. Il defibrillatore è già arrivato, in arrivo arredi di chirurgia.

Finita l’emergenza covid, questa sala sarà comunque utilizzata come Sala Operatoria.

L’ammontare totale della raccolta è di circa 30 mila euro, tutta la campagna si può seguire sulla pagina Facebook “salviamo in Sanitari della Provincia di Agrigento ” .Vogliamo, però, concludere la raccolta fondi donando mascherine chirurgiche ad Ospedali della Provincia e alle persone più fragili che lottano con determinate patologie ( soggetti immunodepressi) .

Per far ciò però abbiamo necessità di un ultimo sforzo di tutti, anche pochi euro ci possono consentire di dare una grossa mano a chi ha veramente bisogno.

Per dare il vostro contributo questo è l’IBAN:

IT 44 E 02008 83172 000300286237

Destinatario: FASTED SCIACCA ONLUS

CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE covid-19