Incidente autonomo che poteva avere risvolti drammatici. Stava guidando la sua Volkswagen Polo in via San Paolo quando, per cause sconosciute, il mezzo prende improvvisamente fuoco.

Fortunatamente sul posto vi era un uomo che, accorgendosi del tutto, si è precipitato verso la macchina che stava camminando riuscendo a far uscire dall’abitacolo la donna salvandola.

Sul posto poi sono arrivati i vigli del fuoco che hanno spento l’incendio.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio