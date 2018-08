Sciacca, avevano un conto in sospeso: furibonda lite tra due donne

Una furibonda rissa tutta al femminile è avvenuta nel pomeriggio di Domenica scorsa sulla spiaggia di Capo San Marco, a Sciacca, città in provincia di Agrigento. Anche se le cause dell’inizio della lite non sono ancora note, sembra che due donne infatti abbiano iniziato a darsele di santa ragione per via di vecchi conti in sospeso e per questa ragione, non appena incrociati gli sguardi, le mani avrebbero fatto il resto. Pugni, calci e tirate di capelli sono quindi volati nella discussione poco pacifica, tali da richiedere sul posto un intervento dei sanitari del 118, i quali hanno trasportato una delle due contendenti all’ospedale Giovanni Paolo II di Agrigento, sia dei carabinieri intervenuti per sedare la rissa e avviare le indagini per ricostruire la dinamica della singolare vicenda.

Di Pietro Geremia

