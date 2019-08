Sciacca, bambino cade da golf car: trasferito d’urgenza in elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta

Print This Post

Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa per un bambino di nazionalità francese.

Il bimbo, di soli 7 anni, si trovava a in vacanza insieme ai genitori presso il famoso resort Verdura di Sciacca quando, per cause ancora da comprendere, sarebbe caduto mentre era a bordo di una golf car battendo violentemente la testa.

In seguito al sinistro, sul posto è atterrato un elicottero del 118 che ha trasportato il ragazzino , in codice rosso, presso il pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove i medici tramite accurati esami diagnostici avrebbero riscontrato un trauma cranico non commotivo.

Una volta stabilizzato e scongiurato fortunatamente il pericolo, il bimbo è stato trasferito presso il reparto di Pediatria del nosocomio nisseno dove sarà tenuto sotto osservazione.

Di Pietro Geremia