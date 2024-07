Un pomeriggio di caos ha sconvolto domeinica pomeriggio Sciacca, quando un’Alfa Romeo 159 è stata protagonista di due incidenti stradali lungo via Monte Kronio.

Dopo aver urtato un ciclomotore, un Piaggio Vespa, la vettura è finita contro una Fiat Seicento, scatenando l’intervento delle forze dell’ordine.

Polizia e carabinieri hanno immediatamente inseguito l’auto, che è stata successivamente abbandonata in via Cava dei Tirreni, con i passeggeri fuggiti a piedi.

Inseguimento e Incidenti Stradali

L’Alfa Romeo 159, una station wagon, ha prima colpito un ciclomotore guidato da un pensionato di 84 anni, facendolo cadere a terra. Successivamente, l’auto si è schiantata contro una Fiat Seicento.

Le forze dell’ordine, già sulle tracce della vettura, hanno proseguito l’inseguimento fino a quando l’auto è stata abbandonata e i passeggeri sono fuggiti.

Mistero e Indagini

È ancora avvolto nel mistero il motivo dell’inseguimento. Polizia e carabinieri non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulle cause che hanno portato all’operazione. L’Alfa Romeo 159 è stata posta sotto sequestro e sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari e chiarire i motivi della fuga.

Ferimento del Motociclista

Il motociclista coinvolto, un pensionato di 84 anni, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. Fortunatamente, l’uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari e le sue condizioni sono monitorate dai medici.

Sequestro del Veicolo e Accertamenti

L’Alfa Romeo 159 è attualmente sotto sequestro. Le autorità stanno conducendo accertamenti approfonditi sul veicolo per determinare la sua proprietà e capire cosa abbia scatenato l’inseguimento e gli incidenti.

Conclusioni

L’episodio ha scosso la tranquillità di Sciacca, lasciando molti interrogativi aperti. Le indagini delle forze dell’ordine sono in pieno svolgimento per fare luce su quanto accaduto. Continueremo a seguire la vicenda e a fornire aggiornamenti non appena disponibili.