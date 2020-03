Sciacca, chiedevano l’elemosina: fermata coppia rumeni

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi gli Agenti del Commissariato di Sciacca hanno fermato una coppia di nazionalità Rumena, proveniente da Palermo, intenta a chiedere l’elemosina.

Allo S.D.I., a carico dei due fermati risultavano diverse segnalazioni di Polizia e precedenti Penali ed in particolare per l’uomo una nota di rintraccio per un provvedimento emesso dall’ufficio di Sorveglianza di Palermo.

Poiché i due non riuscivano a giustificare la loro presenza su questo territorio e non avevano rapporti di parentela con persone qui residenti, gli veniva applicata la misura di prevenzione del rimpatrio obbligatorio con l’inibizione a fare ritorno in questo centro per la durata di tre anni.