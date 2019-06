Sciacca, colpo in pieno giorno: ladri portano via preziosi da un’abitazione

Print This Post

Alcune migliaia di euro, sarebbe questo il valore dei vari oggetti in oro portati via da ignoti in un’abitazione di Sciacca.

I ladri, approfittando della momentanea assenza del proprietario, si sono intrufolati all’interno di un’abitazione per poi fuggine senza lasciare traccia.

Al rientro, dopo l’amara scoperta, al proprietario non è rimasto altro da fare che avvertire le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per cercare qualche indizio che possa far risalire ai malviventi.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato